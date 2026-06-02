Минпросвещения внесло патриотические книги список для летнего чтения школьников

Минпросвещения России утвердило список произведений для внеклассного чтения школьников на летние каникулы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, в перечень вошли современные книги, в том числе патриотической направленности. Они посвящены Родине, подвигам защитников Отечества и героям специальной военной операции.

В список вошли современные произведения о Донбассе и участниках спецоперации: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны» Олега Роя рассказывает о судьбах людей, столкнувшихся с военным конфликтом, «Герои СВО. Символы русского мужества» Михаила Фёдорова посвящена биографиям и подвигам российских военнослужащих, а «Донбасс — сердце России» Олега Измайлова описывает историю региона, его связь с Россией и жителей Донбасса.