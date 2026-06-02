ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 17:54

Минпросвещения внесло патриотические книги список для летнего чтения школьников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Минпросвещения России утвердило список произведений для внеклассного чтения школьников на летние каникулы. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, в перечень вошли современные книги, в том числе патриотической направленности. Они посвящены Родине, подвигам защитников Отечества и героям специальной военной операции.

«Мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом... В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о Родине, о подвигах современных защитников Отечества, в том числе героев специальной военной операции», — сказал Кравцов.

В список вошли современные произведения о Донбассе и участниках спецоперации: «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны» Олега Роя рассказывает о судьбах людей, столкнувшихся с военным конфликтом, «Герои СВО. Символы русского мужества» Михаила Фёдорова посвящена биографиям и подвигам российских военнослужащих, а «Донбасс — сердце России» Олега Измайлова описывает историю региона, его связь с Россией и жителей Донбасса.

Путин призвал вузы открыть факультеты русского языка
Путин призвал вузы открыть факультеты русского языка

Ранее Life.ru сообщал, что историю, основы государственности, философию и русский язык будут изучать все российские студенты. Число бюджетных мест увеличится: их станет на 250 больше, чем в прошлом году.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar