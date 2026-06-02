2 июня, 17:10

Историю, основы государственности, философию и русский язык будут изучать все российские студенты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Студенты всех российских вузов будут изучать четыре обязательные дисциплины независимо от будущей профессии. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Речь идёт об истории, основах российской государственности, философии и русском языке.

«Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения», — сказал министр во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Фальков также сообщил, что число бюджетных мест увеличится: их станет на 250 больше, чем в прошлом году. В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям подготовки.

Изменения связаны с переходом России на новую систему высшего образования. Пилотный проект стартовал в мае 2023 года, а массовый запуск запланирован на 2027/2028 учебный год.

Путин призвал вузы открыть факультеты русского языка

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новая дисциплина «Русский язык как государственный» в будущем должна войти в ядро ключевых вузовских программ. Он уточнил, что в основу предмета лягут конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.

Полина Никифорова
