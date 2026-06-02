Историю, основы государственности, философию и русский язык будут изучать все российские студенты

Студенты всех российских вузов будут изучать четыре обязательные дисциплины независимо от будущей профессии. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Речь идёт об истории, основах российской государственности, философии и русском языке.

«Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения», — сказал министр во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Фальков также сообщил, что число бюджетных мест увеличится: их станет на 250 больше, чем в прошлом году. В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям подготовки.

Изменения связаны с переходом России на новую систему высшего образования. Пилотный проект стартовал в мае 2023 года, а массовый запуск запланирован на 2027/2028 учебный год.