Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 13:29

Путин: Дисциплина «Русский как государственный» войдёт в ядро вузовских программ

Президент России Владимир Путин заявил, что новая дисциплина «Русский язык как государственный» в будущем должна войти в ядро ключевых вузовских программ. Об этом российский лидер рассказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

«В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдёт в состав так называемого единого ядра высшего образования», — пояснил глава государства.

Путин назвал число носителей жестового языка, проживающих в России

Ранее президент России Владимир Путин выступил за расширение подготовки будущих педагогов начальных классов по русскому языку и литературе. По его мнению, это напрямую влияет на качество обучения и воспитания школьников. Он также рассказал, что доклад о реализации государственной языковой политики получит официальный государственный статус и станет ежегодным. Помимо этого, Путин поручил провести в детских лагерях смены по русскому языку и литературе.

Татьяна Миссуми
