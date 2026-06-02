Путин: Дисциплина «Русский как государственный» войдёт в ядро вузовских программ

Президент России Владимир Путин заявил, что новая дисциплина «Русский язык как государственный» в будущем должна войти в ядро ключевых вузовских программ. Об этом российский лидер рассказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

«В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдёт в состав так называемого единого ядра высшего образования», — пояснил глава государства.