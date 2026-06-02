Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 13:21

Путин: Доклад о языковой политике станет государственным и ежегодным

Обложка © Life.ru

Доклад о реализации государственной языковой политики получит официальный государственный статус и станет ежегодным. Об этом президент России Владимир Путин сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ.

«Также считаю важным наделить доклад по реализации языковой политики статусом государственного — это имеет значение — и предоставлять ежегодно», — подчеркнул глава государства.

Он также призвал правительство подумать о финансировании и исполнении инициативы.

Путин поручил провести в детских лагерях смены по русскому языку и литературе
Напомним, в прошлом году президент утвердил основы государственной языковой политики России. В документе подчёркивается особая роль русского языка как национального богатства России. Он рассматривается как важнейшая составляющая культуры, способствующая сплочению многонационального населения страны и формированию единого культурного пространства Русского мира.

Татьяна Миссуми
