Путин утвердил основы государственной языковой политики России

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики, подписав соответствующий указ. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.

В документе подчёркивается особая роль русского языка как национального богатства России. Он рассматривается как важнейшая составляющая культуры, способствующая сплочению многонационального населения страны и формированию единого культурного пространства Русского мира.

Документ призван обеспечить сохранение, развитие и поддержку не только русского языка, но и государственных языков республик, входящих в состав РФ, а также других языков народов страны. В нём также определены цели, принципы и задачи языковой политики, в том числе популяризация русского языка за рубежом.

Согласно указу, Россия намерена и далее защищать русский язык и культуру от дискриминации. Также в документе подчёркивается необходимость борьбы с излишним употреблением иностранных слов в официальном общении.