Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 15:19

Путин утвердил основы государственной языковой политики России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики, подписав соответствующий указ. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.

В документе подчёркивается особая роль русского языка как национального богатства России. Он рассматривается как важнейшая составляющая культуры, способствующая сплочению многонационального населения страны и формированию единого культурного пространства Русского мира.

Документ призван обеспечить сохранение, развитие и поддержку не только русского языка, но и государственных языков республик, входящих в состав РФ, а также других языков народов страны. В нём также определены цели, принципы и задачи языковой политики, в том числе популяризация русского языка за рубежом.

Согласно указу, Россия намерена и далее защищать русский язык и культуру от дискриминации. Также в документе подчёркивается необходимость борьбы с излишним употреблением иностранных слов в официальном общении.

«Дьявол в деталях»: Почему бизнес не спешит выполнять указ Путина о смене вывесок
«Дьявол в деталях»: Почему бизнес не спешит выполнять указ Путина о смене вывесок

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Нововведение требует, чтобы все вывески и информационные таблички на территории нашей страны были на русском языке. Другие языки можно использовать только как дополнение.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar