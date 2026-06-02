Путин поручил дать учителям начальных классов больше часов на русский язык

Президент России Владимир Путин выступил за расширение подготовки будущих педагогов начальных классов по русскому языку и литературе. По его мнению, это напрямую влияет на качество обучения и воспитания школьников. Об этом он заявил в ходе совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

«Количество часов, которые отводятся им (педагогам начальной школы — прим. Life.ru) на изучение русского языка и литературы, методик преподавания следует безусловно увеличить», — сказал он.

По словам президента, увеличение учебной нагрузки по этим направлениям является важной задачей для системы подготовки педагогических кадров. Путин обратил внимание, что именно в период обучения в вузе формируются профессиональные навыки и уровень речевой культуры преподавателей. Кроме того, изучение литературного наследия способствует развитию эстетического восприятия и расширяет кругозор будущих специалистов.

Ранее стало известно о планах по повышению уровня владения русским языком среди федеральных государственных гражданских служащих. В рамках инициативы для чиновников намерены организовать дополнительное обучение и программы повышения квалификации. Основной акцент будет сделан на совершенствовании навыков использования русского языка как государственного.