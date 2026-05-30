Российских чиновников обяжут говорить по-русски грамотно

В России планируют повысить уровень владения русским языком среди федеральных государственных гражданских служащих. Это следует из правительственного документа, который изучил ТАСС.

Согласно документу, планируется провести обучение для федеральных государственных гражданских служащих. Цель обучения – повышение их квалификации по программам, направленным на улучшение владения русским языком как государственным.

Минтруд назначен ответственным за эту задачу, а федеральные органы исполнительной власти и вузы выступят в роли соисполнителей. Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, Минтруд будет предоставлять отчёт о проделанной работе в Минпросвещения.

