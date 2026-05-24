Институт Пушкина подсчитал, сколько в русском языке слов на букву «а»

В русском языке свыше четырёх тысяч слов на букву «а». Данные привёл заведующий кафедрой Института Пушкина Павел Катышев, сообщает РИА «Новости».

«В результате подсчётов было выявлено чуть больше четырёх тысяч слов на букву «а», — отметил эксперт.

При этом из словников исключили повторы, устойчивые словосочетания и морфемы.

Эксперт сослался на несколько авторитетных изданий. В Толковом словаре под редакцией С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992 год) зафиксировано свыше тысячи слов на «а». В Малом академическом словаре А. П. Евгеньевой (1984 год) содержится более полутора тысяч подобных лексем.

Наиболее объёмным оказался словник Современного толкового словаря Т. Ф. Ефремовой (2000 год): в нём свыше трёх тысяч слов, начинающихся на «а».

Напомним, 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Он прославляет создателей первой славянской азбуки — святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. В IX веке они создали глаголицу и перевели на славянский язык богослужебные книги, а их ученики позже разработали кириллицу, заложив фундамент для развития литературы, образования и государственности у славянских народов. Зародившись в Болгарии как церковное почитание, в России праздник впервые был широко отмечен в 1863 году, а официальный государственный статус обрел в 1991-м. Сегодня это единственный в России государственно-церковный праздник, напоминающий об общих истоках и единстве славянских народов.

