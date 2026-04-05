Вы точно его не слышали: Лингвисты нашли самое редкое слово из двух букв

В русском языке есть короткие слова, которые практически не встречаются в повседневной речи — к таким относят существительное «як». Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий кафедрой общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина Павел Катышев.

«Одно из двухбуквенных слов, редко употребляющихся носителями русского языка, – это существительное «як», — сказал он.

Частота употребления этого слова крайне низкая. В языковых исследованиях его показатель составляет лишь 2,7. Для сравнения приводится другое двухбуквенное слово — «не», которое используется значительно чаще и имеет частотность 17 447,37. Такие различия объясняются тем, что короткие слова могут иметь разную распространённость в зависимости от их функции и частоты использования в речи.

Ранее стало известно, что слово «хоббихорсинг» может получить официальное закрепление в одном из государственных словарей русского языка при росте популярности этого направления. Включение термина возможно при соблюдении ряда условий.