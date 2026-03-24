«Хоббихорсинг» могут внести в словарь русского языка

Слово «хоббихорсинг» может быть включено в один из государственных словарей русского языка, если этот вид спорта продолжит набирать популярность. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт Минпросвещения России, заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена Наталия Козловская.

«Слово «хоббихорсинг» может войти в словарь в том случае, если этот забавный спорт будет становиться популярнее и если представители Федерации хоббихорсинга (а она официально зарегистрирована в России) обратятся к составителям с соответствующим запросом», — сказала Козловская.

По её словам, новое слово, скорее всего, появится в словаре иностранных слов. Сейчас в уже выпущенном издании его нет, но составители предусматривают возможность регулярного обновления словарей.

Козловская напомнила, что хоббихорсинг — это вид спорта, представляющий собой имитацию верховой езды. Вместо лошади всадник использует деревянную палку с головой лошади.

Ранее Life.ru писал, что орфографический словарь РАН пополнился 264 новыми словами, включая «релокант», «пюрешка», «чекап», «эмодзи» и «драконоборец». Всего с января в справочник добавили 921 слово. Среди новых лексем — «капча», «медиафасад», «промпт-инженер» и другие современные термины.