Длинное тире, отсутствие метафор и иронии: Почему «ложные симптомы» ИИ условны

В современном обществе люди всё чаще пользуются нейросетями для генерации идеального текста. Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела современного русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, один из авторов «Академического толкового словаря русского языка» и «Толкового словаря русской разговорной речи», автор Telegram-канала «Помогите словарю» Анна Пестова рассказала Life.ru о том, не обедняет ли искусственный интеллект русский язык.

«Недавно мне на редактуру прислали текст. Достаточно было прочесть пару абзацев, чтобы понять: его писал не человек. Всё идеально грамотно с точки зрения орфографии, пунктуации и стилистики, логично и структурировано. Ни одной шероховатости, за которую можно было бы зацепиться. Но и сам текст не цеплял», — поделилась эксперт.

Добро пожаловать в эпоху, когда не люди пишут тексты, а нейросети генерируют контент. Отличать условные «тексты» от «контента» становится всё сложнее, потому что искусственный интеллект учится невероятно быстро и всё лучше мимикрирует под человека.

По словам Пестовой, привычные признаки сгенерированного текста — громоздкие, монотонные синтаксические конструкции, обилие общих фраз, маркированные списки, отсутствие метафор и иронии — весьма условны или даже ошибочны. Более того, стилистику можно «оживить», подобрав нужный промт, который избавит материал от подозрений. Длинное тире, особенно в переписке, часто называют признаком искусственного текста. Специалист подчёркивает, что это не всегда так: она сама использует длинное тире даже в мессенджерах при переписке с друзьями, и это лишь редакторская привычка.

«Обедняет ли ИИ язык? Мне кажется, вопрос нужно ставить иначе. Обедняет ли он наше владение языком? Конечно да — если мы позволяем ему думать и писать за нас. Школьники перестают писать сочинения, копирайтеры — искать точные слова, журналисты — проверять факты. Все эти функции делегируются нейросетям, а наши собственные навыки при этом постепенно атрофируются. Нейросети пишут всё лучше. Мы — всё реже. И в контексте влияния ИИ на русский язык это главное, что достойно обсуждения», — подчёркивает собеседница Life.ru.

