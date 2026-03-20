20 марта, 13:12

ИИ начали использовать вместо сомелье при выборе вина в ресторанах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / olgakimphoto

Посетители ресторанов всё чаще обходятся без консультаций с профессиональными сомелье, доверяя выбор вина искусственному интеллекту. Новый тренд фиксируют рестораторы по всему миру и отраслевые эксперты. Об этом сообщает The New York Times.

Чтобы не ошибиться с заказом, гости фотографируют винные карты и загружают их в чат-боты. Искусственный интеллект анализирует позиции и предлагает варианты, которые лучше всего подходят к выбранным блюдам или соответствуют бюджету вечера. Пользователи признаются: это помогает избавиться от стресса и чувствовать себя увереннее при общении с официантом.

Персонал ресторанов уже научился распознавать «цифровых» гостей по нестандартным вопросам и формулировкам. Чтобы идти в ногу со временем, некоторые заведения начали обучать сотрудников работе с запросами, навеянными алгоритмами.

Профессиональные сомелье не видят в нейросетях прямой угрозы своему ремеслу. Напротив, они считают технологии хорошим поводом начать диалог. ИИ помогает гостю прийти к более предметному разговору и лучше сформулировать свои предпочтения, прежде чем к столу подойдёт живой эксперт.

Эксперты рынка подчёркивают, что у чат-ботов есть объективное ограничение: они выдают логичные и безопасные рекомендации, но почти никогда — неожиданные. Алгоритм действует по средним значениям, в то время как главное отличие сомелье — в «человеческом факторе». Живой специалист способен считать настроение за столом, атмосферу вечера и те нюансы вкуса, которые нейросеть пока уловить не в силах.

В итоге искусственный интеллект постепенно становится частью ресторанной культуры. Но пока он выполняет роль не замены экспертов, а помощника, который снижает порог входа и делает выбор вина менее стрессовым.

В России могут запретить ChatGPT и другие трансграничные модели ИИ
Ранее певица Диана Гурцкая заявила, что использование искусственного интеллекта в музыке лишает её неповторимости, и хотя технология даёт новые возможности, ИИ не должен заменить человека. По её словам, использование нейросетей в композициях заметно сразу, и они не могут повторить умение реального человека донести свои чувства.

Анастасия Никонорова
