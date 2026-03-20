Человека не заменить: Диана Гурцкая высказалась против ИИ в музыке

Ничто не может заменить настоящее творчество, а использование интеллекта в музыке лишает её неповторимости. Об этом на форуме «Здоровое Общество» Life.ru заявила известная певица, председатель Комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

«У меня такое двоякое отношение к искусственному интеллекту. Прекрасно, что современная технология даёт нам такую возможность, но всё-таки ИИ не должен заменить человека», — отметила певица.

По её словам, часто композиторы присылают ей свои наработки и целые треки, однако использование искусственного интеллекта заметно сразу, какой бы грамотной и красивой ни была мелодия. При этом нейросети сами по себе полезны, однако они не могут повторить умение реального человека донести свои чувства.

Искусственный интеллект сам по себе полезен, однако нельзя повторить то, как человек умеет донести своё мнение в музыке или тексте, подчеркнула артистка.

«Ну ничто не может это заменить. Ничто так не сможет сделать», — заключила она.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в будущем искусственный интеллект сможет заменить множество эстрадных певцов. При этом, по его словам, ИИ способен лишь повторять программу, но настоящего артиста с его неповторимой харизмой, качествами и нравом он не заменит никогда.