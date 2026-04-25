Путин при проверках госслужащих обязал учитывать доходы их жён и детей

Президент России Владимир Путин утвердил ряд новых законов. Одно из ключевых нововведений касается предоставления сведений о доходах госслужащих. Теперь они будут обязаны сообщать данные об общем заработке своём, а также супруги и несовершеннолетних детей, а не о доходе каждого члена семьи по отдельности.

Согласно документу, при проверке учитываются только те доходы супруга или супруги, которые получены в период брака. Заработок второй половины до свадьбы больше не повлияет на расчёт. От контроля также освобождаются сделки, которые совершены до назначения.

По другому закону, граждане, выполнявшие задачи в условиях мобилизации или военного времени, получают преимущество при оставлении на работе в случае сокращения штата. Путин также подписал закон, согласно которому, два родственника сотрудника Росгвардии в случае его тяжёлого ранения смогут бесплатно доехать до места лечения и обратно.

Помимо этого, государство полностью профинансирует производство отечественных детских мультфильмов. Ещё одним законом Путин освободил от налога на добавленную стоимость (НДС) услуги по бесплатной догазификации.

Законы направлены на социальную поддержку граждан и стимулирование демографии. В Кремле подчеркнули, что эти меры являются частью системной работы по улучшению жизни россиян. Реализация законов начнется после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что с 2022 года Госдума приняла 164 закона в поддержку участников СВО и их семей. Во вторник утверждены ещё четыре инициативы: сохранение рабочих мест, бесплатный проезд родственников к раненым, квоты в вузы для супругов погибших и защита выплат ветеранам от взысканий. В ближайшее время рассмотрят новые предложения о сокращении служебного времени для военнослужащих с инвалидностью и упрощении получения данных из ЗАГС.