Путин: От использования русского языка в Казахстане никто не страдает

Президент России Владимир Путин заявил, что русский язык применяется во всех государственных учреждениях Казахстана и его использование никому не мешает.

Российский лидер поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за внимание к развитию русского языка и поддержку его официального статуса, а также подчеркнул, что он сохраняет важную роль в повседневной и государственной жизни.

Ранее Владимир Путин назвал важной поддержку русского языка со стороны руководства Казахстана. По словам российского лидера, он широко используется в разных сферах жизни республики, а его применение поддерживается на государственном уровне. Путин также отметил, что в новой конституции Казахстана, принятой на референдуме по инициативе Касым-Жомарта Токаева, подтверждён официальный статус русского языка.