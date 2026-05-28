Путин назвал важной поддержку русского языка Казахстаном

Президент России Владимир Путин назвал важной поддержку русского языка со стороны руководства Казахстана. Об этом он заявил по итогам российско-казахстанских переговоров в Астане.

По словам российского лидера, русский язык широко используется в республике в разных сферах жизни, а его применение поддерживается на государственном уровне.

Путин также отметил, что в новой конституции Казахстана, принятой на референдуме по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, подтверждён официальный статус русского языка.

Кроме того, российский президент напомнил, что именно Токаев выступил с инициативой создания Международной организации по русскому языку.

Накануне Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом. В аэропорту российского лидера встретили дети с триколорами РФ, а также представители национальной гвардии Казахстана.

По итогам переговоров Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали пакет совместных документов. Среди ключевых договорённостей — документ о семи основах стратегического союзничества двух стран и соглашение о принципах сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в республике.

Также к подписанию подготовили базовое заявление о дружбе и добрососедстве. Эти документы должны укрепить взаимодействие Москвы и Астаны в экономике, энергетике, гуманитарной сфере и других направлениях.