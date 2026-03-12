Токаев рассказал, что будет с русским языком в новой конституции Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг заявления о том, что проект новой конституции ущемляет статус русского языка. Свою позицию он высказал в ходе III республиканского форума депутатов маслихатов всех уровней.

«По поводу якобы снижения статуса русского языка в проекте новой конституции... Сам факт опубликования текста новой конституции на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, в качестве официального документа говорит о многом, и в комментариях, и тем более в оправданиях не нуждается», — заявил Токаев.

Он также отметил, что ему забавно читать статьи, где авторы радеют за русский язык, но сами пишут с многочисленными ошибками. Токаев добавил, что нет необходимости устраивать истерики и по поводу статуса казахского языка, подчеркнув, что молодым людям вполне по силам владеть тремя-четырьмя языками.

Напомним, 31 января комиссия по конституционной реформе опубликовала проект новой конституции. В документе слово «наравне» (в отношении русского языка) заменено на «наряду». Референдум по проекту назначен на 15 марта, его итоги опубликуют до 21 марта.