Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 13:23

Путин назвал число носителей жестового языка, проживающих в России

Путин: В России живут почти 200 тысяч носителей жестового русского языка

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин.

В России проживают почти 200 тысяч носителей русского жестового языка. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Глава государства отметил, что рассчитывает услышать новые предложения на тему поддержки этой категории граждан. Особое внимание, по его словам, следует уделить людям с ограниченными возможностями здоровья — тем, кто имеет проблемы со слухом или речью.

Президент подчеркнул, что в стране необходимо обеспечить достаточное количество профильных педагогов и переводчиков. Также он поручил уделить особое внимание качеству их подготовки.

Также Владимир Путин заявил о необходимости создания самостоятельных факультетов, посвящённых русскому языку, в федеральных университетах. Президент обратил внимание на парадоксальную ситуацию: в многих высших учебных заведениях отечественная филология до сих пор не имеет отдельного статуса.

Юрий Лысенко
