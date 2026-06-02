Путин назвал число носителей жестового языка, проживающих в России
Путин: В России живут почти 200 тысяч носителей жестового русского языка
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
В России проживают почти 200 тысяч носителей русского жестового языка. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
Глава государства отметил, что рассчитывает услышать новые предложения на тему поддержки этой категории граждан. Особое внимание, по его словам, следует уделить людям с ограниченными возможностями здоровья — тем, кто имеет проблемы со слухом или речью.
Президент подчеркнул, что в стране необходимо обеспечить достаточное количество профильных педагогов и переводчиков. Также он поручил уделить особое внимание качеству их подготовки.
Также Владимир Путин заявил о необходимости создания самостоятельных факультетов, посвящённых русскому языку, в федеральных университетах. Президент обратил внимание на парадоксальную ситуацию: в многих высших учебных заведениях отечественная филология до сих пор не имеет отдельного статуса.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.