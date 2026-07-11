«Железобетонный выходной»: В Госдуме хотят освободить родителей школьников от работы в День знаний

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил официально освободить родителей школьников от работы 1 сентября. В первую очередь инициатива должна коснуться семей, в которых дети учатся в младших классах.

«Я убеждён, что День знаний, особенно для родителей младшеклассников, должен быть официальным законным железобетонным выходным днём», — цитирует парламентария РИА «Новости».

По его словам, первый поход ребёнка в школу, встреча с учителями и одноклассниками становятся уникальными событиями для всей семьи. Лишать взрослых возможности разделить такие моменты с детьми не следует.

Милонов намерен обсудить предложение с коллегами по профильному комитету, а также с представителями Минтруда и Минпросвещения. Пока речь идёт только об инициативе. Для появления официального выходного потребуются подготовка законопроекта, его рассмотрение парламентом и внесение изменений в трудовое законодательство.

В 2026 году День знаний выпадает на вторник, 1 сентября.

Ранее с аналогичным предложением выступил депутат Госдумы Николай Новичков. Он призвал сделать 1 сентября общероссийским выходным, чтобы родители могли посещать школьные линейки, а дополнительный день отдыха предложил компенсировать сокращением новогодних каникул.