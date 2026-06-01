ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 08:25

В России хотят сделать 1 Сентября выходным днём

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил сделать 1 Сентября официальным выходным днём. По его словам, это позволит родителям спокойно посещать школьные линейки вместе с детьми.

Парламентарий отметил, что многие взрослые и так отпрашиваются с работы, особенно если речь идёт об учениках младших классов. Он считает, что дополнительный нерабочий день был бы оправданным.

Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: полный календарь экзаменов для 9-х и 11-х классов
Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: полный календарь экзаменов для 9-х и 11-х классов

Новичков пояснил, что День знаний может остаться началом учебного года, но при этом получить статус праздника с выходным. По мнению депутата, компенсировать дополнительный день отдыха можно за счёт сокращения новогодних каникул. В беседе с ТАСС он предложил убрать один день из длинных январских праздников.

Сейчас в Трудовом кодексе России закреплены 14 праздничных дней. Если они совпадают с выходными, то переносятся на будни. Таким образом, как отметил парламентарий, общий баланс рабочего времени и отдыха в течение года сохраняется без серьёзных изменений.

Последний звонок 25 мая: 10 архивных фото времён СССР, от которых щемит сердце
Последний звонок 25 мая: 10 архивных фото времён СССР, от которых щемит сердце

Напомним, что сегодня, 1 июня 2026 года, в России стартовала сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Выпускники сдают историю, литературу и химию.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • 1 сентября
  • Госдума
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar