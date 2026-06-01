В России хотят сделать 1 Сентября выходным днём

Депутат Госдумы Николай Новичков предложил сделать 1 Сентября официальным выходным днём. По его словам, это позволит родителям спокойно посещать школьные линейки вместе с детьми.

Парламентарий отметил, что многие взрослые и так отпрашиваются с работы, особенно если речь идёт об учениках младших классов. Он считает, что дополнительный нерабочий день был бы оправданным.

Новичков пояснил, что День знаний может остаться началом учебного года, но при этом получить статус праздника с выходным. По мнению депутата, компенсировать дополнительный день отдыха можно за счёт сокращения новогодних каникул. В беседе с ТАСС он предложил убрать один день из длинных январских праздников.

Сейчас в Трудовом кодексе России закреплены 14 праздничных дней. Если они совпадают с выходными, то переносятся на будни. Таким образом, как отметил парламентарий, общий баланс рабочего времени и отдыха в течение года сохраняется без серьёзных изменений.

