Ура, каникулы: полный календарь для четвертей и триместров на 2026-2027 учебный год
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Школьные каникулы 2026–2027: ориентировочные даты для четвертной и триместровой систем. Осенние, зимние, весенние, летние каникулы, дополнительные выходные, региональные особенности и практические советы.
Школьные каникулы в 2026-2027 учебном году: полный календарь для четвертей и триместров. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Минпросвещения разослало регионам рекомендации, но последнее слово всё равно за школами. Учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и закончится 26 мая 2027 года — это рекомендованная дата окончания учебного года для большинства классов.
В школах существует два метода делить учебный год. Привычная система — четверти. Модульная — триместры. В чём разница? В первом случае школьники отдыхают четыре раза в год, во втором — чаще, но меньшими периодами.
Учебный год 2026–2027: начало и конец
Первый звонок прозвенит 1 сентября 2026 года. Это вторник. Летние каникулы стартуют 27 мая и продлятся до 31 августа 2027 года.
Важно: дата «26 мая» — это планируемое окончание учебного года, а не обязательный день проведения «последнего звонка»: само мероприятие школы назначают самостоятельно, обычно в конце мая.
У выпускников 9‑х и 11‑х классов своя история: экзамены могут затянуться до середины июня, так что для них учебный год формально завершается только после последнего ОГЭ или ЕГЭ, а не по общему графику.
Каникулы по четвертям — классика
Большинство школ в России работают по этой системе. Четыре четверти, четыре периода отдыха.
Вот ориентировочные даты на 2026–2027 учебный год:
- Осенние каникулы — 26 октября – 3 ноября 2026 года. Девять дней. Как раз успеете отдохнуть после первой четверти.
- Зимние каникулы — 31 декабря 2026 года – 10 января 2027 года. Почти две недели. Совпадают с общероссийскими новогодними выходными.
- Весенние каникулы — 27 марта – 4 апреля 2027 года. Снова девять дней. Третья четверть самая длинная, так что отдых не помешает.
- Летние каникулы — 27 мая – 31 августа 2027 года. Почти три месяца свободы.
Важно: Минпросвещения требует, чтобы все каникулы (кроме летних) длились минимум девять дней. Школы могут увеличивать этот срок, но не уменьшать.
Каникулы по триместрам — отдых чаще
Триместровая система набирает популярность, особенно в крупных городах. Суть: учебный год делится на три модуля, каждый разбит на две части. После каждых 5–6 недель занятий — неделя отдыха.
Каникулы по четвертям в 2026–2027 учебном году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Ориентировочные даты:
- Первые осенние — с 26 октября по 3 ноября 2026 года (9 дней).
- Вторые осенние (зимние) — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней).
- Февральские — даты устанавливаются каждой школой самостоятельно: в качестве примера часто приводят период с 21 по 28 февраля 2027 года (8 дней), но это не единая норма для всех.
- Весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года (9 дней).
В триместровой системе каникулы чаще, но они короче. Зато дети меньше устают: нет таких долгих учебных отрезков, как в четвертной системе.
Дополнительная неделя для первоклассников
Для самых маленьких — отдельный бонус. В феврале, прямо в середине самой длинной четверти, первоклассникам дают дополнительный отдых.
Рекомендация Минпросвещения: с 15 по 21 февраля 2027 года. Это рекомендованный, а не строго обязательный срок: школа должна предусмотреть дополнительную неделю отдыха для первоклассников, но может согласовать её в иные даты. У остальных классов в этот период учёба идёт своим чередом.
Регионы вносят свои коррективы
Школы могут менять даты, если у них есть на то причины. Самые частые — климат и национальные праздники.
Крайний Север. Там зимы суровые, весна приходит позже. Поэтому, например, весенние каникулы могут сдвинуть на неделю — с 28 марта по 5 апреля. На Ямале, в Норильске, в Магаданской области свои корректировки.
Национальные праздники. В республиках с мусульманским населением (Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан) школы часто делают дополнительные выходные на Ураза‑Байрам и Курбан‑Байрам. В Бурятии и Калмыкии — на Сагаалган. В некоторых регионах добавляют Радоницу. Конкретные даты этих праздников каждый год разные, их утверждают ближе к делу. Такие изменения — локальная практика отдельных школ или регионов, а не общее правило для всей страны.
Москва. Столичные школы тоже могут отклоняться от общих рекомендаций, особенно те, что работают по триместровой системе. Там каникулы часто привязаны к конкретным датам окончания учебных модулей.
Кто вообще решает, когда отдыхать?
Что сказали в Минпросвещения о школьных каникулах 2026–2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Минпросвещения даёт рекомендации, но не приказы. Ведомство отправляет регионам письма с предлагаемыми датами, а школы уже сами решают, придерживаться их или составить свой график.
Школы обязаны:
- учитывать климат;
- учитывать местные праздники;
- утвердить календарный учебный график до начала учебного года;
- опубликовать его на сайте.
Сергей Кравцов, министр просвещения, недавно напомнил: «Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться».
Когда ждать точные даты? Обычно школы публикуют график на следующий учебный год в августе. Там уже всё точно — без «ориентировочно».
Дополнительные выходные в 2026–2027 учебном году
Помимо каникул есть государственные праздники, которые дают лишние выходные. Эти дни — общероссийские нерабочие даты: они не зависят от школьного расписания, но школы учитывают их при составлении календарного графика.
- Новогодние каникулы — 31 декабря 2026 – 10 января 2027 (11 дней).
- День защитника Отечества — 21–23 февраля 2027 (3 дня).
- 8 Марта — 6–8 марта 2027 (3 дня).
- Майские праздники — 1–3 мая и 8–10 мая (по 3 дня).
- День России — 12–14 июня 2027 (3 дня).
- День народного единства — 4–7 ноября 2027 (4 дня).
Школы могут добавить к ним свои региональные праздники.
Где искать точный график для своей школы
Проще всего — зайти на сайт школы. Там обычно есть раздел «Сведения об образовательной организации» → «Образование» или «Документы» → «Календарный учебный график» на нужный учебный год.
Если на сайте ничего нет — позвоните в приёмную или спросите у классного руководителя. Информация должна быть доступна не позднее конца августа.
Часто задаваемые вопросы
Когда будут каникулы по триместрам в 2026–2027 учебном году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Влияет ли система обучения (четверти/триместры) на количество каникул?
Да. При четвертях — 4 каникулярных периода, при триместрах — чаще, примерно раз в 5–6 недель.
Может ли школа изменить даты каникул после того, как их опубликовали?
Обычно нет. График утверждают до начала учебного года. Исключения — карантин или форс‑мажор.
Учитывают ли регионы климат при установке каникул?
Да, и это нормально. Например, на Крайнем Севере даты могут сдвигаться из‑за погоды.
Сколько длятся зимние каникулы?
По рекомендации — 11 дней: с 31 декабря по 10 января.
Когда начинаются летние каникулы в 2027 году?
Летние каникулы начнутся 27 мая 2027 года.
Где смотреть календарный учебный график?
График публикуют на сайте школы, обычно в разделе документов.
Итог
В 2026–2027 учебном году каникулы будут такими:
- По четвертям: осень — 26.10–3.11, зима — 31.12–10.01, весна — 27.03–4.04.
- По триместрам: чаще, а конкретные даты февральских и других каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Для первоклассников: дополнительная неделя отдыха (рекомендованные даты — 15–21 февраля).
- Летние: с 27 мая по 31 августа.
- Школы могут сдвигать даты под свои нужды, но не меньше девяти дней на каждые каникулы.
- Точный график — только на сайте вашей школы.
Планируйте отпуска и поездки, но помните: окончательные даты утверждаются в августе. Сверяйтесь с официальным графиком, чтобы потом не менять планы.