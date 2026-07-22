Ура, каникулы: полный календарь для четвертей и триместров на 2026-2027 учебный год Оглавление Учебный год 2026–2027: начало и конец Каникулы по четвертям — классика Каникулы по триместрам — отдых чаще Дополнительная неделя для первоклассников Регионы вносят свои коррективы Кто вообще решает, когда отдыхать? Дополнительные выходные в 2026–2027 учебном году Где искать точный график для своей школы Часто задаваемые вопросы Влияет ли система обучения (четверти/триместры) на количество каникул? Может ли школа изменить даты каникул после того, как их опубликовали? Учитывают ли регионы климат при установке каникул? Сколько длятся зимние каникулы? Когда начинаются летние каникулы в 2027 году? Где смотреть календарный учебный график? Итог Школьные каникулы 2026–2027: ориентировочные даты для четвертной и триместровой систем. Осенние, зимние, весенние, летние каникулы, дополнительные выходные, региональные особенности и практические советы. 21 июля, 22:15 Школьные каникулы в 2026-2027 учебном году: полный календарь для четвертей и триместров. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минпросвещения разослало регионам рекомендации, но последнее слово всё равно за школами. Учебный год начнётся 1 сентября 2026 года и закончится 26 мая 2027 года — это рекомендованная дата окончания учебного года для большинства классов.

В школах существует два метода делить учебный год. Привычная система — четверти. Модульная — триместры. В чём разница? В первом случае школьники отдыхают четыре раза в год, во втором — чаще, но меньшими периодами.

Учебный год 2026–2027: начало и конец

Первый звонок прозвенит 1 сентября 2026 года. Это вторник. Летние каникулы стартуют 27 мая и продлятся до 31 августа 2027 года.

Важно: дата «26 мая» — это планируемое окончание учебного года, а не обязательный день проведения «последнего звонка»: само мероприятие школы назначают самостоятельно, обычно в конце мая.

У выпускников 9‑х и 11‑х классов своя история: экзамены могут затянуться до середины июня, так что для них учебный год формально завершается только после последнего ОГЭ или ЕГЭ, а не по общему графику.

Каникулы по четвертям — классика

Большинство школ в России работают по этой системе. Четыре четверти, четыре периода отдыха.

Вот ориентировочные даты на 2026–2027 учебный год:

Осенние каникулы — 26 октября – 3 ноября 2026 года . Девять дней. Как раз успеете отдохнуть после первой четверти.

— . Девять дней. Как раз успеете отдохнуть после первой четверти. Зимние каникулы — 31 декабря 2026 года – 10 января 2027 года . Почти две недели. Совпадают с общероссийскими новогодними выходными.

— . Почти две недели. Совпадают с общероссийскими новогодними выходными. Весенние каникулы — 27 марта – 4 апреля 2027 года . Снова девять дней. Третья четверть самая длинная, так что отдых не помешает.

— . Снова девять дней. Третья четверть самая длинная, так что отдых не помешает. Летние каникулы — 27 мая – 31 августа 2027 года. Почти три месяца свободы.

Важно: Минпросвещения требует, чтобы все каникулы (кроме летних) длились минимум девять дней. Школы могут увеличивать этот срок, но не уменьшать.

Каникулы по триместрам — отдых чаще

Триместровая система набирает популярность, особенно в крупных городах. Суть: учебный год делится на три модуля, каждый разбит на две части. После каждых 5–6 недель занятий — неделя отдыха.

Каникулы по четвертям в 2026–2027 учебном году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ориентировочные даты:

Первые осенние — с 26 октября по 3 ноября 2026 года (9 дней).

— с (9 дней). Вторые осенние (зимние) — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней).

— с (11 дней). Февральские — даты устанавливаются каждой школой самостоятельно : в качестве примера часто приводят период с 21 по 28 февраля 2027 года (8 дней), но это не единая норма для всех.

— : в качестве примера часто приводят период с 21 по 28 февраля 2027 года (8 дней), но это не единая норма для всех. Весенние — с 27 марта по 4 апреля 2027 года (9 дней).

В триместровой системе каникулы чаще, но они короче. Зато дети меньше устают: нет таких долгих учебных отрезков, как в четвертной системе.

Дополнительная неделя для первоклассников

Для самых маленьких — отдельный бонус. В феврале, прямо в середине самой длинной четверти, первоклассникам дают дополнительный отдых.

Рекомендация Минпросвещения: с 15 по 21 февраля 2027 года. Это рекомендованный, а не строго обязательный срок: школа должна предусмотреть дополнительную неделю отдыха для первоклассников, но может согласовать её в иные даты. У остальных классов в этот период учёба идёт своим чередом.

Регионы вносят свои коррективы

Школы могут менять даты, если у них есть на то причины. Самые частые — климат и национальные праздники.

Крайний Север. Там зимы суровые, весна приходит позже. Поэтому, например, весенние каникулы могут сдвинуть на неделю — с 28 марта по 5 апреля. На Ямале, в Норильске, в Магаданской области свои корректировки.

Национальные праздники. В республиках с мусульманским населением (Татарстан, Башкортостан, Чечня, Дагестан) школы часто делают дополнительные выходные на Ураза‑Байрам и Курбан‑Байрам. В Бурятии и Калмыкии — на Сагаалган. В некоторых регионах добавляют Радоницу. Конкретные даты этих праздников каждый год разные, их утверждают ближе к делу. Такие изменения — локальная практика отдельных школ или регионов, а не общее правило для всей страны.

Москва. Столичные школы тоже могут отклоняться от общих рекомендаций, особенно те, что работают по триместровой системе. Там каникулы часто привязаны к конкретным датам окончания учебных модулей.

Кто вообще решает, когда отдыхать?

Что сказали в Минпросвещения о школьных каникулах 2026–2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Минпросвещения даёт рекомендации, но не приказы. Ведомство отправляет регионам письма с предлагаемыми датами, а школы уже сами решают, придерживаться их или составить свой график.

Школы обязаны:

учитывать климат;

учитывать местные праздники;

утвердить календарный учебный график до начала учебного года;

опубликовать его на сайте.

Сергей Кравцов, министр просвещения, недавно напомнил: «Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться».

Когда ждать точные даты? Обычно школы публикуют график на следующий учебный год в августе. Там уже всё точно — без «ориентировочно».

Дополнительные выходные в 2026–2027 учебном году

Помимо каникул есть государственные праздники, которые дают лишние выходные. Эти дни — общероссийские нерабочие даты: они не зависят от школьного расписания, но школы учитывают их при составлении календарного графика.

Новогодние каникулы — 31 декабря 2026 – 10 января 2027 (11 дней).

— 31 декабря 2026 – 10 января 2027 (11 дней). День защитника Отечества — 21–23 февраля 2027 (3 дня).

— 21–23 февраля 2027 (3 дня). 8 Марта — 6–8 марта 2027 (3 дня).

— 6–8 марта 2027 (3 дня). Майские праздники — 1–3 мая и 8–10 мая (по 3 дня).

— 1–3 мая и 8–10 мая (по 3 дня). День России — 12–14 июня 2027 (3 дня).

— 12–14 июня 2027 (3 дня). День народного единства — 4–7 ноября 2027 (4 дня).

Школы могут добавить к ним свои региональные праздники.

Где искать точный график для своей школы

Проще всего — зайти на сайт школы. Там обычно есть раздел «Сведения об образовательной организации» → «Образование» или «Документы» → «Календарный учебный график» на нужный учебный год.

Если на сайте ничего нет — позвоните в приёмную или спросите у классного руководителя. Информация должна быть доступна не позднее конца августа.

Часто задаваемые вопросы

Когда будут каникулы по триместрам в 2026–2027 учебном году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Влияет ли система обучения (четверти/триместры) на количество каникул?

Да. При четвертях — 4 каникулярных периода, при триместрах — чаще, примерно раз в 5–6 недель.

Может ли школа изменить даты каникул после того, как их опубликовали?

Обычно нет. График утверждают до начала учебного года. Исключения — карантин или форс‑мажор.

Учитывают ли регионы климат при установке каникул?

Да, и это нормально. Например, на Крайнем Севере даты могут сдвигаться из‑за погоды.

Сколько длятся зимние каникулы?

По рекомендации — 11 дней: с 31 декабря по 10 января.

Когда начинаются летние каникулы в 2027 году?

Летние каникулы начнутся 27 мая 2027 года.

Где смотреть календарный учебный график?

График публикуют на сайте школы, обычно в разделе документов.

Итог

В 2026–2027 учебном году каникулы будут такими:

По четвертям: осень — 26.10–3.11, зима — 31.12–10.01, весна — 27.03–4.04.

осень — 26.10–3.11, зима — 31.12–10.01, весна — 27.03–4.04. По триместрам: чаще, а конкретные даты февральских и других каникул каждая школа устанавливает самостоятельно .

чаще, . Для первоклассников: дополнительная неделя отдыха (рекомендованные даты — 15–21 февраля).

дополнительная неделя отдыха (рекомендованные даты — 15–21 февраля). Летние: с 27 мая по 31 августа.

с 27 мая по 31 августа. Школы могут сдвигать даты под свои нужды, но не меньше девяти дней на каждые каникулы.

под свои нужды, но не меньше девяти дней на каждые каникулы. Точный график — только на сайте вашей школы.

Планируйте отпуска и поездки, но помните: окончательные даты утверждаются в августе. Сверяйтесь с официальным графиком, чтобы потом не менять планы.

Авторы Андрей Соколов