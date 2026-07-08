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Регион
8 июля, 15:08

Кравцов: Каникулы должны быть не менее 9 дней для восстановления детей

Школьники на уроке. Обложка © Life.ru

Школьники на уроке. Обложка © Life.ru

Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по организации каникул и графику обучения в 2026/27 учебном году. Ведомство предлагает чередовать периоды учёбы и отдыха для профилактики переутомления школьников.

«При формировании календарного графика мы всегда делаем особый акцент на сбалансированности учебной нагрузки. Осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее девяти дней. Это время предусмотрено, чтобы дети могли полноценно восстановиться», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что детям важно не переутомляться, чтобы сохранять учебную активность в течение года, и соблюдение рекомендаций по отдыху обеспечит качественный образовательный процесс.

Для учащихся 1–11-х классов при системе обучения по четвертям рекомендованы следующие даты:

  • осенние каникулы – с 26 октября по 3 ноября 2026 года,
  • зимние каникулы – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года,
  • весенние каникулы – с 27 марта по 4 апреля 2027 года,
  • летние каникулы – с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Новый учебный год начнётся 1 сентября 2026-го и завершится 26 мая 2027-го. Школы могут использовать как федеральный график, так и разрабатывать собственный с учётом региональных особенностей.

Названы даты летних каникул у российских школьников
Названы даты летних каникул у российских школьников

Ранее Life.ru писал, что с 1 сентября 2026 года российским первоклассникам отменят домашние задания, но заслуженный учитель Александр Снегуров считает, что к этому нужно подходить осторожно, так как первый класс — сложный период адаптации, и уровень подготовки детей разный. Он отметил, что полный отказ от закрепления материала проблематичен.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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