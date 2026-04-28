28 апреля, 00:25

Названы даты летних каникул у российских школьников

Минпросвещения: Летние каникулы в школах продлятся с 27 мая по 31 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Monkey Business Images

Стали известны сроки летних каникул в школах. Они пройдут с 27 мая по 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве просвещения.

«Летние каникулы у школьников начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа», — приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

Для выпускников 9-х и 11-х классов завершение учебного процесса привязано к расписанию ОГЭ и ЕГЭ. Их график может незначительно отличаться от общего.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул важность полноценного отдыха. По его словам, это позволяет детям вернуться за парты в сентябре с новыми силами.

В ведомстве добавили, что задача взрослых — создать условия для полезного лета. Для ребят подготовят пришкольные лагеря и детские центры.

Вывести на чистую воду: Рособрнадзор предложил единственный способ спасти домашние задания от ИИ
Вывести на чистую воду: Рособрнадзор предложил единственный способ спасти домашние задания от ИИ

Помимо этого, юных россиян ждут спортивные мероприятия, конкурсы, мастер-классы и игровые занятия. Школы вправе самостоятельно корректировать финальные даты каникул с учетом локальных особенностей.

Никита Никонов
