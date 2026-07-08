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8 июля, 07:50

Заслуженный учитель России оценил отмену домашнего задания у первоклассников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 сентября 2026 года российским первоклассникам больше не будут задавать домашнее задание. Заслуженный учитель России Александр Снегуров уверен, что к такой мере нужно подходить осторожно. По его словам, первый класс — сложный период адаптации.

Дети привыкают к школе, новому режиму и учебной нагрузке, причём уровень подготовки у всех разный. Даже небольшие задания одни выполняют быстро, а другим на них требуется гораздо больше времени. При этом эксперт считает, что полностью отказаться от закрепления материала сложно.

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Учитель не всегда успевает отработать письмо, чтение и новые темы только на уроке, поэтому часть тренировки всё равно может уходить во внеурочное время. Педагогика строится на повторении. Письмо, чтение стихов и возвращение к пройденному помогают развивать память, мышление, воображение и когнитивные навыки ребёнка.

«Отмена домашних заданий — это удар по самому скелету педагогики», — заявил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

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Напомним, Министерство просвещения РФ исключило домашние задания из образовательного процесса для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение закреплено в письме ведомства.

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Борис Эльфанд
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