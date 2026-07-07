В Госдуме оценили эффект от отмены домашки у первоклашек и предложили продлёнку

Решение об отмене домашних заданий для первоклашек нельзя считать полностью оправданным. Нет ничего плохого в том, чтобы ребёнок закреплял дома пройденный материал. А чтобы не было излишней нагрузки на учащихся, можно подумать над правильным форматом домашних уроков. Таким мнением поделилась с Life.ru депутат Госдумы Анна Скрозникова, комментируя решение Минпросвещения РФ.

По санитарным нормам на задания в первом классе отводился один час, и этого достаточно, если они действительно закрепляют пройденный на уроке материал, а не вынуждают ребёнка осваивать новые темы дома. Такой час работы даёт результат и помогает привыкнуть к учебному ритму. Анна Скрозникова Депутат Государственной думы

Уже во втором классе на домашние задания рекомендуется тратить полтора часа, а на практике выходит больше, и после года без домашней работы такой переход станет для детей настоящим стрессом, пояснила парламентарий. При этом практическое решение давно существует — это продлёнка, добавила она. Задания можно выполнять там под присмотром педагога и не нести их домой. Семья разгружена, а навык самостоятельной работы у ребёнка формируется. Открытым остаётся и вопрос о подготовительных классах и частных развивающих центрах, где домашние задания тоже есть.

«Получается, за год до школы ребёнок домашку выполняет, а в первом классе необходимость в ней резко отпадает. Поэтому решение об отмене считаю половинчатым. Куда важнее заняться содержанием самих заданий», — заключила собеседница Life.ru.

Напомним, Министерство просвещения РФ исключило домашние задания из образовательного процесса для первоклассников с 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение закреплено в письме ведомства. В документе убрали пункт о допустимом объёме домашней работы для первого класса, который ранее ограничивался одним часом на все предметы. До этого Институт стратегии развития образования по поручению Минпросвещения допускал постепенное введение домашних заданий для самых младших школьников. Теперь эта норма полностью исключена.