Музаев призвал изменить формат школьных домашних заданий из-за развития ИИ

Школьные домашние работы необходимо переформатировать таким образом, чтобы они стали невыполнимыми для искусственного интеллекта. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев. Своё мнение он высказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) во время общения с РИА «Новости».

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребёнка искусственный интеллект не сделает», — подчеркнул глава ведомства.

Он назвал нейросети серьёзным вызовом как для школьного, так и для высшего образования. Именно поэтому, по его словам, необходимо изменить подход к учебным задачам, чтобы они вызывали у детей подлинный интерес, мотивировали их на выполнение проектов, практических работ и достижение других образовательных целей.

Ранее врач-невролог заявил, что ИИ не опасен для мозга и не ведёт к деменции, болезни Альцгеймера или Паркинсона — исследований обратного нет. Более того, при грамотном использовании нейросети даже стимулируют когнитивные способности: уже сама постановка задачи перед машиной тренирует мозг.