Минпросвещения утвердило учебную нагрузку для школьников 1–4 классов

С 1 сентября российские школьники начальных классов будут учиться по обновлённым нормативам. Минпросвещения установило новые рамки общего объёма занятий для учеников 1–4 классов, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу ведомства, за четыре года обучения суммарная аудиторная нагрузка не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов. Новые показатели немного изменяют действовавшие ранее нормы. Прежде объём учебных занятий составлял не менее 2954 академических часов и не более 3345.

Изменения направлены на регулирование учебного процесса и соблюдение требований к нагрузке на детей. Школы будут учитывать установленные пределы при формировании учебных планов.

Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года. В документе убрали пункт о допустимом объёме домашней работы для первого класса, который ранее ограничивался одним часом на все предметы. До этого Институт стратегии развития образования по поручению Минпросвещения допускал постепенное введение домашних заданий для самых младших школьников. Теперь эта норма полностью исключена. Обучение в первом классе будет проходить без нагрузки на дом.