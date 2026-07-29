Выплаты к школе в 2026 году: кому положены и как получить Оглавление Есть ли федеральная выплата к школе в 2026 году Законопроект о ежегодной выплате — что известно Региональные выплаты — таблица по регионам Другие механизмы помощи Благотворительная помощь перед школой Как оформить FAQ Будет ли выплата 10 000 рублей к школе в 2026 году? Кто может получить региональную выплату к школе? Можно ли потратить материнский капитал на форму и канцелярию? Как узнать размер выплаты в своём регионе? Будет ли выплата к 1 Сентября 2026 года? Разбираем региональные меры поддержки, маткапитал и единое пособие для родителей школьников. 29 июля, 08:25 Будут ли в 2026 году выплаты к школе и как их получить. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Разбираемся, будет ли в 2026 году единая федеральная выплата к 1 Сентября, какие региональные меры поддержки уже действуют и как ими воспользоваться.

Есть ли федеральная выплата к школе в 2026 году

С приближением нового учебного года многие семьи задаются вопросом: будет ли помощь от государства на сборы ребёнка в школу? К сожалению, на сегодняшний день никаких федеральных выплат к 1 сентября не предусмотрено. В последний раз такая мера поддержки была в 2021 году в связи с непростой экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Семьи получили по 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет. Отдельные условия действовали для учащихся с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 18 до 23 лет.

Законопроект о ежегодной выплате — что известно

Но та поддержка, оказанная семьям в 2021 году, была настолько популярной у россиян и востребованной, что уже 5 лет подряд перед началом учебного года в обществе поднимается вопрос, будет ли снова подобная выплата. Депутаты этот запрос видят и также почти ежегодно вносят в Госдуму инициативы с предложением закрепить ежегодную выплату к школе на федеральном уровне.

Так, например, в прошлом году была идея ежегодной выплаты одному из родителей школьников в размере прожиточного минимума перед школой. Законопроект разработали и направили на заключение в Правительство РФ председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и глава Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СРЗП). Но принята норма так и не была. А в июне 2026 года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что необходимо установить базовую выплату в 30 000 рублей, а для малоимущих семей — 50 000 рублей. Но это тоже пока всего лишь предложение, никаких законопроектов о федеральной выплате к 1 сентября 2026 года так и не принято.

Региональные выплаты — таблица по регионам

Однако, хотя на федеральном уровне никаких выплат к школе и не предусмотрено, граждане могут получить поддержку от региональных властей, так как субъекты могут сами решать, вводить ли её и в каком формате. И в большинстве случаев ту или иную помощь родители получают.

Какого размера семья получит выплату, зависит от её статуса и, само собой, региона. Где-то помощь может составлять пару тысяч, а где-то доходить и до 10 000–15 000 рублей на ребёнка. Наглядно можете ознакомиться с видами поддержки семей в преддверии учебного года в таблице ниже.

В Москве детям из многодетных семей положена ежегодная компенсация на школьную одежду в размере 14 827 рублей. В Московской области малоимущие семьи имеют право на 10 000 рублей на школьника, в Санкт-Петербурге многодетным семьям ежегодно выплачивают 11 017,52 рубля на школьника и 6499,23 рубля на учащегося колледжа. В Новосибирской области многодетные имеют право на 5500 рублей на каждого будущего первоклассника, в Воронежской области многодетные могут получить 4307 рублей на школьную форму и 2153 рубля на спортивную. В ЯНАО школьникам из многодетных семей предоставляют электронный сертификат номиналом 16 965 рублей на одежду, обувь и школьные товары.

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Как видите, выплаты к школе получают не все семьи, а только более нуждающиеся в них — многодетные, малоимущие или где родители имеют инвалидность. Полный список пособий на детей в 2026 году.

Также важно знать, что в некоторых регионах выплата назначается в автоматическом режиме (если семья получала её в прошлом году), а в других нужно ежегодно самостоятельно подавать на её получение заявление. Ещё в отдельных субъектах власти компенсируют фактические расходы, а не начисляют просто n-сумму. В таком случае придётся предоставить чеки из магазинов, чтобы вам выплатили столько, сколько вы потратили (но обычно в пределах установленного лимита). Сколько будет стоить собрать ребёнка в школу в 2026 году.

Другие механизмы помощи

Если же региональных выплат там, где вы живёте, нет или ваша семья не удовлетворяет требованиям на их получение, есть и другие не менее ощутимые меры поддержки.

Во-первых, это, конечно же, материнский капитал. Согласно части второй пункта третьего статьи седьмой Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, его можно направить на получение образования ребёнком в лицензированном учреждении. Остаток не более 10 000 рублей можно получить единовременной выплатой и затем потратить на любые цели, в том числе и на школьные товары.

Во-вторых, социальный контракт. Малоимущие семьи (с доходом ниже прожиточного минимума в регионе) могут заключить контракт с соцслужбами. В его рамках им выделяют деньги или товары, в том числе на школьные нужды. Но важно проверить, входит ли покупка школьных принадлежностей в перечень допустимых расходов именно для вашего региона.

В-третьих: единое пособие. Его назначают, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер выплаты считают от прожиточного минимума на ребёнка — в зависимости от нуждаемости может быть выплачено 50% от регионального ПМ, 75 или 100. Это деньги без целевого назначения, их можно потратить в том числе на сборы к школе. Подробнее о едином пособии в 2026 году.

В-четвёртых: с 2026 года действует ежегодная семейная выплата для работающих родителей двух и более детей с невысоким доходом. Это возврат части уплаченного НДФЛ, а не специальная помощь к 1 сентября, однако полученные деньги семья может направить в том числе на школьные покупки. Подробнее о налоговом кешбэке для работающих родителей.

Благотворительная помощь перед школой

Помимо государственных выплат, в регионах проходит благотворительная акция «Собери ребёнка в школу». В её рамках граждане страны могут помочь собрать необходимые вещи для многодетных, малообеспеченных семей, семей с детьми-инвалидами, а также ребят из семей участников СВО. Порядок обращения и набор зависят от доступного в регионе объёма помощи.

Как оформить

Если в вашем регионе есть какая-либо выплата к школе и ваша семья имеет право на её получение, оформить её можно несколькими способами:

через портал «Госуслуги» (часто появляется уведомление, когда возникает право);

в МФЦ;

в местном органе социальной защиты.

Какие документы обычно нужны:

паспорт родителя;

свидетельство о рождении ребёнка;

документ, подтверждающий статус семьи (удостоверение многодетной, справка о признании малоимущей);

справка из учебного заведения о том, что ребёнок учится (или зачислен в 1-й класс);

иногда требуется подтверждение регистрации в регионе.

Так как сроки подачи заявлений в регионах различаются, и где-то можно обращаться в течение всего года, а где-то есть жёсткий дедлайн (например, до 1 октября или до 31 августа), советуем не затягивать и уточнять актуальные даты в соцзащите вашего региона. Стандартный срок рассмотрения заявления составляет около 10 рабочих дней, но в отдельных случаях может быть дольше.

FAQ

Будет ли выплата 10 000 рублей к школе в 2026 году?

Нет, на федеральном уровне такой выплаты в этом году не запланировано. Такую сумму могут получить только жители отдельных регионов, где местные власти установили именно такую выплату.

Кто может получить региональную выплату к школе?

Чаще всего на региональную выплату к школе имеют право многодетные и малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами, родители-одиночки, семьи участников СВО. Но условия зависят от конкретного региона.

Можно ли потратить материнский капитал на форму и канцелярию?

Вообще-то нет, но есть один нюанс. Если после использования капитала на основные цели (жильё, образование и т.п.) на счёте осталась сумма не более 10 000 рублей, эту небольшую часть можно получить единовременно и тогда уже потратить на подготовку ребёнка к школе, включая покупку формы и канцтоваров.

Как узнать размер выплаты в своём регионе?

Узнать размер выплаты в своём регионе можно в местном управлении социальной защиты, МФЦ, на региональном портале госуслуг или на сайте правительства субъекта РФ.

Авторы Андрей Ананьев