Школьная и спортивная формы: В ГД напомнили, каким категориям семей положена материальная помощь к 1 сентября

В России есть выплата остатков маткапитала в размере до 10 000 рублей, если они есть у держателя сертификата, оказывается поддержка многодетным семьям за счёт средств региональных и муниципальных бюджетов согласно указу президента в части приобретения школьной и спортивной формы. Также поддерживаются дети участников СВО, дети в трудной жизненной ситуации и малоимущие семьи. Но единовременной выплаты, которая была бы адресована всем семьям с детьми в канун 1 сентября, не существует. Об этом Life.ru рассказала депутат Государственной Думы Нина Останина.

В 2021 году президент своим указом выплатил по 10 000 рублей, это было в канун думских выборов. Я не единожды говорила о том, что было бы хорошо сделать эту выплату ежегодной, потому что, например, в Москве собрать ребёнка в школу стоит 25 000 рублей. Нина Останина Депутат Государственной Думы

Существующие сегодня законодательные нормы дают право семье, которая имеет на своих счетах остатки материнского капитала до 10 000 рублей, получить эти деньги наличными. Согласно указу президента о статусе многодетных семей, регион обязан бесплатно обеспечить ребёнка из многодетной семьи школьной формой и спортивными принадлежностями. Дети из семей участников специальной военной операции находятся на особом контроле: они, как и дети из многодетных семей, обеспечиваются горячим питанием и, в случае потребности, школьной формой.

Региональная власть обязана обеспечить каждую многодетную семью школьной и спортивной формой. Специально для получения помощи никуда идти не надо.

«Сама я руковожу общественной организацией — Всероссийским женским союзом «Надежда России». Ежегодно мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу». Я собираю в своём Telegram-канале обращения. Вот уже из Ростовской и Оренбургской областей идут запросы, и наши женщины оказывают поддержку. Из Ростова мама попросила элементарные вещи: школьный костюм, спортивный костюм, рубашки, обувь, кроссовки, ранец. Постараемся выполнить», — поделилась парламентарий.

Проблема с местами в детских садах остаётся острой для многих российских семей — особенно для многодетных и тех, кто хочет устроить ребёнка рядом с домом. Нина Останина в беседе с Life.ru объяснила, куда жаловаться и почему отписки «мест нет» не должны приниматься.