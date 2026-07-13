«Мест нет — не аргумент»: Куда жаловаться, если ребёнка не берут в детсад

Проблема с местами в детских садах остаётся острой для многих российских семей — особенно для многодетных и тех, кто хочет устроить ребёнка рядом с домом. Депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru объяснила, куда жаловаться и почему отписки «мест нет» не должны приниматься.

Первое, что нужно чётко понимать: ответственность за обеспечение детей местами в детских садах несёт исполнительная власть. В Москве — это мэр, в регионах — губернаторы. Вопрос не в цифрах, вопрос — в географии. Родители хотят устроить ребёнка именно рядом с домом, чтобы не возить его через полгорода. И здесь начинается настоящая проблема. Особенно тяжело приходится многодетным семьям. Нина Останина Депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

Депутат подчеркнула: полномочия по дошкольному образованию сегодня переданы муниципалитетам, и вся проблема опускается на самый низовой уровень. Конечным звеном становится детский сад, который формально отказывает из-за отсутствия мест. Но, по мнению Останиной, это не решение, а отписка.

«Власть обязана предоставить ребёнку место там, где живут его родители. И спрашивать за это нужно — с одной стороны, с главы муниципалитета, с другой — с главы региона», — пояснила наша собеседница.

Куда обращаться? По словам депутата, все поступающие обращения консолидируются в комитете и направляются в профильное министерство. Она подчеркнула, что на федеральном уровне должны понимать: отчёты — это одно, а реальное положение дел на местах — совсем другое. Но пока такого понимания нет, потому что полномочия не федеральные, а местные, и никто не хочет брать на себя ответственность. Семьи, которые столкнулись с такой проблемой, могут обращаться в Комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

В каждом конкретном случае я беру вопрос на контроль, обращаюсь к главе региона и стараюсь помочь. Если у родителей есть конкретные обращения — давайте решать их вместе. Здесь речь не о жалобах, а о законном требовании. У нас по Конституции доступное и всеобщее дошкольное образование. Значит, власть обязана обеспечить ребёнка местом в детском саду. У меня много таких обращений, и, честно говоря, это большая системная проблема. Стараюсь помогать в индивидуальном порядке, но понимаю, что без системных решений на муниципальном и региональном уровнях мы не справимся. Нина Останина Депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

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