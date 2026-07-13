La vie en beige: Логопед рассказала, чем для ребёнка опасна «бежевая мама»

Мода на «бежевое материнство» и нейтральные детские интерьеры всё чаще вызывает споры среди родителей и специалистов. Некоторые опасаются, что недостаток ярких цветов может обеднять сенсорный опыт ребёнка и даже замедлять развитие речи. Насколько эти страхи обоснованны, Life.ru объяснила директор Института коррекционной педагогики (ФГБНУ «ИКП»), доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования (РАО), логопед Татьяна Соловьёва.

«Признаюсь, я не знакома глубоко с этим исследованием, не изучала методику и полученные выводы. Но как дефектолог могу сказать совершенно точно: первый год жизни и ранний возраст в целом — это уникальный период для всестороннего развития личности», — отметила эксперт.

Именно в это время закладывается сенсорный, чувственный опыт, и от того, насколько богатым он будет, напрямую зависит дальнейшее обучение в дошкольном возрасте и в школе. Поэтому нельзя ограничивать ребёнка только бежевыми оттенками, это также влияет и на речь, добавила она.

Для того чтобы у ребёнка сформировались представления о предметах, их разнообразии и свойствах, развивалась речь, важно сначала познакомить его с окружающим миром. Ведь понятие — это слово, а слова — это речь. Недостаток чувственного опыта неизбежно сказывается на всех познавательных процессах, и здесь прямая закономерность, подчеркнула логопед.

Соловьёва выразила уверенность в том, что современные мамы, даже те, кого называют «бежевыми», всё равно создают условия для знакомства с цветовой палитрой. Она верит, что это информированные, вдумчивые и заинтересованные женщины, которые используют в играх всю цветовую гамму, сопровождают действия ребёнка речью и дают ему образцы для подражания.

Гораздо серьёзнее — дефицит живого человеческого общения в разных ситуациях. Именно взрослый является проводником в мир знаний, именно через взаимодействие с ним запускается речь ребёнка. И одно лишь присутствие бежевых тонов в интерьере вряд ли может стать негативным фактором, а вот отсутствие сил, времени и возможностей для речевого контакта — это прямой риск речевого недоразвития, добавила педагог.

Ребёнку важно показывать и яркие цвета, и оттенки, и вообще формировать чувственный опыт, но не менее важно много разговаривать с ним, называть предметы, комментировать действия, использовать простые и доступные выражения. Нужно рассказывать обо всём, что вокруг него, называя все цвета и оттенки. Если вокруг будет только бежевый — это негативно скажется на речи. Татьяна Соловьёва Логопед

По её словам, здесь незаменимыми будут русские сказки, колыбельные, потешки и поговорки. Этот простой язык, который иногда называют «языком бабушки», совершенствовался веками, он полон звукоподражаний и ритма, что помогает тренировать речевой аппарат и готовить ребёнка к освоению речи.

«Петь колыбельные на ночь можно с любыми вокальными данными — важен сам ритуал и интонация. А если при этом детская комната оформлена в спокойных бежевых тонах, я не думаю, что это страшно. Главное, чтобы рядом был говорящий и любящий взрослый», — заключила собеседница.

Ранее Минпросвещения предупредило, что увлечение исключительно бежевыми и чёрно-белыми оттенками может обеднять цветовой опыт ребёнка и влиять на развитие речи и мышления. При этом избыток слишком ярких цветов тоже нежелателен, поскольку способен вызывать раздражение и мешать концентрации.