В Минпросвещения выступили против «бежевых мам»

Тренд «бежевых мам», которые избегают ярких цветов в одежде, интерьере и детских вещах, может негативно сказаться на развитии ребенка. Об этом говорится в письме Минпросвещения, с которым ознакомилось РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что младенцы начинают различать основные цвета уже с 20-го дня жизни. Формирование устойчивого восприятия оттенков происходит одновременно с развитием речи и когнитивных способностей.

По данным Минпросвещения, дети, которые знакомятся с окружающим миром преимущественно по черно-белым изображениям, могут получить искаженное представление о реальных цветах. Поэтому при создании обучающих материалов важно сохранять точную цветопередачу.

При этом в министерстве подчеркнули, что и противоположная крайность нежелательна. Чрезмерное количество искусственно ярких оттенков способно вызывать раздражение и снижать концентрацию внимания. По мнению ведомства, цветовая среда должна помогать ребенку познавать мир, а не создавать чрезмерную сенсорную нагрузку.

Тренд на «бежевое материнство» объединяет молодых мам, которые приняли радикальное решение и отказались от ярких цветов. То есть вся детская одежда, игрушки, интерьер комнат и даже еда становятся однотонными. У этого тренда сразу появилось множество последователей, так как «бежевая» эстетика шикарно смотрится на фото и видео в соцсетях. Но в то же время тренд подвергается критике как со стороны более «традиционных» в выборе цветов для ребёнка родителей, так и со стороны экспертов-медиков.