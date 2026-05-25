«Лечить ребёнка, чем себя»: «Бежевые» мамы всё чаще находят у детей несуществующие болезни

Психологи отмечают, что родители-миллениалы всё чаще принимают нормальные проявления подросткового возраста за психические расстройства. Об этом сообщает «База» со ссылкой на специалистов.

Психолог и гештальт-терапевт Егор Манышин рассказал, что такие родители приходят на приём уже с готовым «диагнозом» — чаще всего это СДВГ, ТРЛ и ПРЛ. Однако в большинстве случаев с ребёнком всё в порядке: он просто переживает пубертат и учится проявлять эмоции.

По словам специалиста, реальная проблема кроется в тревоге самого взрослого, который не хочет работать с собой. Он действует по логике: «лучше я буду лечить своего ребёнка, чем себя». Психологу приходится быть «третьим членом семьи» — переводчиком между мамой и её страхами.

Родители жалуются на детскую агрессию и на то, что подросток не умеет с ней справляться. Но вся проблема, по словам Манышина, в том, что взрослые сами не дают никакого примера. В «бежевых» семьях принято подавлять злость, не ругаться, не кричать, а конфликты «проговаривать» неестественно спокойным тоном.

Дети растут в эмоциональном вакууме и не видят, как можно конструктивно злиться. В итоге родитель приводит подростка к психологу с жалобой на агрессию, хотя лечить нужно собственную неспособность проявлять живые чувства.

Психотерапевт Наталья Бирина добавила, что дети — как зеркала семьи. Если взрослые демонстрируют эмоциональную плоскость, ребёнок не учится распознавать свои реакции. Когда он сталкивается с яркими эмоциями вне дома, нервная система оказывается перегружена.

Специалист подчёркивает: чаще всего к психологу нужно вести не ребёнка, а саму «бежевую» маму. Но родитель продолжает искать у подростка несуществующие диагнозы, чтобы не замечать собственные проблемы.

