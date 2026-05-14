Не ругай меня, мама! Что скрывается за детской апатией и как родителям исправить ситуацию

Когда родители жалуются, что ребёнок ничем не интересуется, за этим чаще всего стоят не лень или испорченный характер, а перегрузка, эмоциональное неблагополучие или напряжённые отношения со взрослыми, уверена кандидат педагогических наук Анна Шатравкина. По её словам, недели и месяцы устойчивой апатии — повод для внимания, особенно если к этому добавляются вялость, нарушения сна и аппетита, частые жалобы на самочувствие и резкое падение успеваемости.

У подростков снижение интереса к привычным занятиям часто связано с поиском идентичности и чувствительностью к оценке, а не с плохим воспитанием, а чрезмерное количество кружков может приводить к эмоциональному выгоранию. Вместо обвинений лучше сказать: «Я заметил, что ты перестал ходить в секцию, мне важно понять, с чем это связано», и больше слушать, чтобы услышать за внешним безразличием страх неудачи, одиночество или скуку.

Даже если увлечения ребёнка кажутся родителю «несерьёзными», через них можно постепенно расширять спектр занятий, а гаджеты регулировать не тотальными запретами, а понятными правилами и интересными альтернативами (совместные прогулки, настольные игры). Взрослым стоит и самим демонстрировать интерес к жизни, тогда ребёнок получает живую модель отношения к досугу и развитию.

«Чем меньше в общении с ребёнком критики и сравнений с «успешными» сверстниками, тем больше шансов сохранить доверие и внутреннюю готовность пробовать новое», — подчеркнула декан факультета педагогики Университета «Синергия» в интервью RuNews24.ru.

Ранее психолог объяснила, почему нельзя закрывать глаза на весеннюю апатию. По её словам, списывать хроническую усталость, равнодушие и потерю интереса к жизни на обычную лень — одно из самых коварных заблуждений.