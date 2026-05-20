«Соберись, тряпка» не работает: Психолог рассказала родителям школьников, как не проиграть битву за аттестат

Детский психолог Дугенцова: «Письмо злости» поможет школьникам дотянуть до лета

Обложка © DALL-E / Life.ru

Конец мая для многих школьников становится не финишной прямой, а моментом полного истощения. Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Life.ru объяснила, почему в это время дети часто перестают хотеть учиться и как родителям не превратить последние недели года в домашнюю войну.

По словам специалиста, чаще всего дело не в лени и не в испорченности. За девять месяцев ребёнок проходит через ранние подъёмы, оценки, контрольные, ВПР, МЦКО, итоговые тесты и постоянные дедлайны. К концу года нервная система просто устаёт жить в режиме напряжения.

Конец мая — это, наверное, время, когда у многих детей и подростков буквально заканчивается внутренняя батарейка

Дарья Дугенцова

психолог

Психолог советует родителям не воспринимать фразу «я не хочу учиться» как личный вызов. Давление в стиле «соберись», «осталось чуть-чуть» или «вот в наше время» обычно не включает мотивацию, а только усиливает тревогу, злость и сопротивление.

Расписание ЕГЭ и ОГЭ 2026: полный календарь экзаменов для 9-х и 11-х классов

Вместо большой цели вроде «хорошо закончить год» лучше ставить маленькие и понятные задачи. Например, не «подтяни математику», а «сделай три примера» или «разберём один параграф». Так психике легче справляться с нагрузкой. Ещё один важный пункт — дать ребёнку безопасно сбросить напряжение. Можно вместе выехать в лес, покричать, написать «письмо злости», потрясти руками, сходить на бокс или побить грушу. Главное — показать, что усталость можно переживать не через скандал.

Рособрнадзор определил список нарушений, за которые могут удалить с ЕГЭ-2026​

При этом нельзя забывать про сон. В мае многие дети уже начинают жить как летом: поздно ложатся, дольше гуляют и сидят в телефоне. Но недосып напрямую бьёт по памяти, вниманию и эмоциональной устойчивости, из-за чего ребёнок может выглядеть «ленивым», хотя на деле он просто перегружен.

Дугенцова подчёркивает: конец учебного года не стоит превращать в поле боя за оценки. Дети лучше запоминают не майские контрольные, а атмосферу дома в сложные периоды. Именно в такие моменты у них закрепляется важное ощущение — даже если трудно и что-то не получается, дома их всё равно любят и принимают.

Летние каникулы в 2026 году увеличили на пять дней из-за ЕГЭ

«Дети намного лучше запоминают не оценки за май, а атмосферу дома в сложные периоды. Здесь происходит некая фиксация. В будущем, когда у ребёнка будут какие-то сложности, важно, чтобы он понимал, что его примут и будут любить в любом случае, невзирая на трудности», — отметила собеседница Life.ru.

