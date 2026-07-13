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Регион
13 июля, 08:46

«Никакой опасности для детей»: Психологи не оценили «войну» с мармеладными червяками

Эксперт Клюваева: Мармеладные червяки не опасны для психики детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liudmyla Chuhunova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liudmyla Chuhunova

В Минпросвещения РФ озаботились новой угрозой детской психике — мармеладом в виде червяков, крови и фекалий. Однако психологи категорически не согласны.

Светлана Клюваева в беседе с «Ридусом» заявила, что эта тема не имеет отношения к детской психологии — скорее к тем, кто придумывает такие страшилки. Её коллега Дарья Дугенцова добавила, что единственный вред в червячках — сахар, и его там столько же, сколько в шоколадном Деде Морозе.

По словам специалистов, опасными для детей были бы сладости в виде сигарет или бутылок, но не фигурные мармеладки.

Милонов заступился за мармеладных червячков, но есть нюанс: он не беспристрастен
Милонов заступился за мармеладных червячков, но есть нюанс: он не беспристрастен

Напомним, Минпросвещения ранее направило в регионы рекомендации, в которых говорится, что с точки зрения психоневролога желание ребёнка попробовать мармелад в виде червей или крови не является адекватным. По мнению ведомства, такой пищевой выбор продиктован деструктивным влиянием зарубежного контента, включая празднование Хеллоуина.

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Дарья Нарыкова
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