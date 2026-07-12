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12 июля, 15:05

Милонов заступился за мармеладных червячков, но есть нюанс: он не беспристрастен

Милонов встал на защиту детей, которые любят мармеладных червячков

Виталий Милонов. Обложка © VK / Виталий Милонов

Виталий Милонов. Обложка © VK / Виталий Милонов

Детям можно есть мармелад любой формы, включая лакомства в виде червяков. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий признался, что и сам любит такой мармелад.

«В виде фекалий, я, честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные. Я и сам люблю мармеладных червяков. В этом нет ничего плохого», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
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Напомним, Минпросвещения ранее направило в регионы рекомендации, в которых говорится, что с точки зрения психоневролога желание ребёнка попробовать мармелад в виде червей или крови не является адекватным. По мнению ведомства, такой пищевой выбор продиктован деструктивным влиянием зарубежного контента, включая празднование Хеллоуина.

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Юрий Лысенко
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