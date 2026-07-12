Лакомства в виде червей и крови: Минпросвещения назвало неприемлемые сладости для детей

Согласно письму Минпросвещения, с точки зрения психоневролога желание ребёнка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя считать адекватным. Об этом пишет ТАСС.

В письме в регионы ведомство актуализировало рекомендации по регулированию вопросов, связанных с использованием цифровых технологий несовершеннолетними в зависимости от их возраста.

«Отметим существующее негативное влияние контента на пищевой выбор ребёнка под влиянием рекламы или популярного контента. Так, нельзя назвать с точки зрения психоневролога адекватным желание ребёнка отведать мармелад и другие лакомства в виде червей, крови, фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами (например, в честь Хеллоуина и других подобных деструктивных явлений)», — уточняется в документе.

В возрасте 7–11 лет у детей начинает формироваться теоретическое мышление, однако критическое восприятие информации ещё недостаточно развито. Это увеличивает риск участия в интернет-челленджах и подверженность манипулятивной рекламе. Кроме того, использование гаджетов во время еды мешает вовремя распознавать сигналы насыщения.

В этой связи Министерство просвещения рекомендует интегрировать курсы цифровой грамотности в учебные планы, ввести запрет на использование электронных устройств во время приёма пищи, а также перенаправлять игровую активность детей в развивающее русло при контроле со стороны родителей.

Ранее в торговых сетях Украины поступили в продажу кондитерского изделия с нестандартной начинкой в виде настоящих личинок насекомых. Часть пользователей выразили заинтересованность в дегустации новинки, назвав идею интересной. Другие же отнеслись к подобной начинке с отвращением, отметив, что не готовы к таким кулинарным экспериментам.