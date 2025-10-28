На Украине начали продавать шоколадки с настоящими личинками

В торговых сетях Украины поступили в продажу кондитерского изделия с нестандартной начинкой в виде настоящих личинок насекомых. Как сообщает издание «Телеграф», 28 октября продукт под названием «Жуколад» появился на прилавках магазинов «Аврора» в Киеве и Львове.

«В украинских магазинах в продаже появился шоколад с довольно необычной начинкой — настоящими хрустящими личинками. Такие сладости имеют и соответствующее название — «Жуколад». Купить такой необычный батончик можно во Львове и Киеве с 28 октября в сети магазинов «Аврора», — сказано в публикации СМИ. Отмечается, что одна плитка такого шоколада стоит 49 гривен (чуть более одного доллара).

Часть пользователей выразили заинтересованность в дегустации новинки, назвав идею интересной. Другие же отнеслись к подобной начинке с отвращением, отметив, что не готовы к таким кулинарным экспериментам.

Ранее алтайские таможенники задержали на границе партию украинского шоколада весом 714 кг. Продукцию пытались ввезти из Казахстана. Как рассказали в ФТС, таможенники остановили для проверки грузовик, в кузове которого находились 372 картонные коробки с плиточным шоколадом производства кондитерской фабрики с Украины. Продукция находится под санкциями, ввозить её на территорию страны запрещено.