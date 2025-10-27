700 кг украинского шоколада задержали на границе России

Алтайские таможенники задержали на границе партию украинского шоколада весом 714 кг. Продукцию пытались ввезти из Казахстана.

Как рассказали Life.ru в ФТС, таможенники остановили для проверки грузовик, в кузове которого находились 372 картонные коробки с плиточным шоколадом производства украинской кондитерской фабрики. Такая продукция находится под санкциями, ввозить её на территорию страны запрещено.

В итоге грузовик с шоколадками вернули отправителю. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).