700 кг украинского шоколада задержали на границе России
Обложка © ФТС России
Алтайские таможенники задержали на границе партию украинского шоколада весом 714 кг. Продукцию пытались ввезти из Казахстана.
Как рассказали Life.ru в ФТС, таможенники остановили для проверки грузовик, в кузове которого находились 372 картонные коробки с плиточным шоколадом производства украинской кондитерской фабрики. Такая продукция находится под санкциями, ввозить её на территорию страны запрещено.
В итоге грузовик с шоколадками вернули отправителю. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).
