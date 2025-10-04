Валдайский форум
Россиянка разбила пять бутылок виски на таможне в Петербурге, не желая из декларировать

ФТС: Россиянка устроила дебош на таможне, пытаясь незаконно провезти алкоголь

На таможне в Ивангороде 31-летняя россиянка устроила дебош. Женщина разбила 5 бутылок шотландского виски и оскорбляла сотрудников, сообщает начальник отдела по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления Вера Филиппова.

Дебош на границе в Ивангороде. Видео © ФТС России

Дебоширка пыталась провезти алкоголь без декларирования, хотя разрешено не более 3 литров на одного человека. При этом она неоднократно пересекала границу с одинаковыми товарами, маскируя их под личные.

В отношении нарушительницы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и уголовное дело по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ей грозит штраф до 40 тыс. рублей или до года исправительных работ.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Сочи пьяный пассажир устроил дебош в салоне самолёта и съел свой билет. После этого он начал симулировать приступ эпилепсии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © ФТС России

