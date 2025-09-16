Пассажиры рейса из Оренбурга устроили массовую драку из-за футболки с надписью «Помощь наркозависимым»

На борту рейса Оренбург – Москва пассажиры устроили массовую драку, причиной которой стала надпись на футболке одной из женщин: «Помощь наркозависимым». Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл на борту Boeing 737-800 компании Nordwind. Один из пассажиров во время снижения начал приставать к женщине из-за надписи на её футболке. Другой пассажир попытался вмешаться, что привело к потасовке. Бортпроводники пытались успокоить участников конфликта и напоминали о необходимости занять места и пристегнуть ремни во время посадки.

Конфликт продолжился и после приземления. Пассажиры написали заявление в полицию.