Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 13:15

Пассажиры рейса из Оренбурга устроили массовую драку из-за футболки с надписью «Помощь наркозависимым»

SHOT: На борту рейса Оренбург — Москва произошла драка из-за надписи на футболке

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

На борту рейса Оренбург – Москва пассажиры устроили массовую драку, причиной которой стала надпись на футболке одной из женщин: «Помощь наркозависимым». Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл на борту Boeing 737-800 компании Nordwind. Один из пассажиров во время снижения начал приставать к женщине из-за надписи на её футболке. Другой пассажир попытался вмешаться, что привело к потасовке. Бортпроводники пытались успокоить участников конфликта и напоминали о необходимости занять места и пристегнуть ремни во время посадки.

Конфликт продолжился и после приземления. Пассажиры написали заявление в полицию.

Массовая драка развязалась на турнире по кулачным боям в Иркутске
Массовая драка развязалась на турнире по кулачным боям в Иркутске

Ранее в Сочи туристы устроили драку в Центральном районе города, после чего их задержали сотрудники Росгвардии. Потасовка произошла между двумя отдыхающими: один из мужчин в чёрной футболке напал на другого туриста и его спутницу. В результате участники драки были задержаны правоохранителями

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Только на Life
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar