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5 августа, 18:40

Россиянин собирался вывезти в США элементы боевой амуниции «Ратник»

В Подмосковье сотрудники таможни перехватили контрабанду военной амуниции в США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /

В России сотрудники таможенных органов пресекли попытку незаконной пересылки элементов армейской экипировки в США. Данная заявление сделала пресс-служба Центрального таможенного управления.

Отмечается, что в Подмосковье сотрудники задержали 36-летнего мужчину, пытавшегося отправить три посылки в Соединённые Штаты под видом спортивного инвентаря. При досмотре были обнаружены элементы комплекта «Ратник» — тактические перчатки, наколенники и налокотники военного образца.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к армейскому снаряжению. В отношении отправителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде военной техники, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. В ведомстве также сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

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Ранее стало известно, что внуковские таможенники нашли боевой пистолет и банковский чек на 138 тысяч долларов в багаже женщины, прибывшей из США транзитом через Турцию. Пассажирку с незадекларированными товарами остановили на «зелёном» коридоре.

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Юлия Сафиулина
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