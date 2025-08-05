Россиянин собирался вывезти в США элементы боевой амуниции «Ратник»

В России сотрудники таможенных органов пресекли попытку незаконной пересылки элементов армейской экипировки в США. Данная заявление сделала пресс-служба Центрального таможенного управления.

Отмечается, что в Подмосковье сотрудники задержали 36-летнего мужчину, пытавшегося отправить три посылки в Соединённые Штаты под видом спортивного инвентаря. При досмотре были обнаружены элементы комплекта «Ратник» — тактические перчатки, наколенники и налокотники военного образца.

Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых предметов к армейскому снаряжению. В отношении отправителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде военной техники, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. В ведомстве также сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства правонарушения.