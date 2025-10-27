С маркетплейсов смели шоколад с Путиным

Шоколад с изображением президента России Владимира Путина под названием «Своих не бросаем» полностью распродали на популярных площадках: на известных маркетплейсах данная продукция отсутствует в продаже.

Продавец сладостей, компания «Росшоколад», судя по представленной информации, временно прекратила поставки конфет с изображениями и цитатами главы государства. Эти конфеты раньше были широко представлены на маркетплейсах, но теперь оказались недоступны. Площадки не предоставляют точной информации о сроках возобновления поставок.

Напомним, что именно этот шоколад презентовал спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев американской конгрессвумен Анне Паулине Луне. В Кремле заявили, что это была его личная инициатива.