Сборы ребёнка в школу в 2026 году обойдутся минимум в 30 000 рублей

Лето только близится к середине, но многие родители уже задумываются о 1 Сентября. Во сколько обойдётся покупка формы, рюкзака и других школьных принадлежностей в 2026 году, для Life.ru подсчитал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

Сколько стоит школьная форма для мальчика: бюджетный вариант

Костюм классический — 7000 рублей;

спортивный костюм — 3000 рублей;

спортивный костюм (майка + шорты) — 550 рублей;

комплект футболок (3 штуки) — 550 рублей;

брюки — 1800 рублей;

комплект рубашек (3 штуки, 100% хлопок) — 3900 рублей;

кроссовки на физкультуру (базовая летняя модель) — 1000 рублей;

туфли (кожаные) — 3100.

Итого: 20 900 рублей.

Сколько стоит школьная форма для девочки: бюджетный вариант

Пиджак и юбка —1300 рублей;

брюки и пиджак — 5400 рублей;

платье — 2000 рублей;

спортивный костюм — 3000 рублей;

спортивный костюм с шортами и майкой — 550 рублей;

комплект футболок (3 штуки) — 550 рублей;

комплект блузок или рубашек (3 штуки) — 3900 рублей;

брюки — 2200 рублей;

кроссовки на физкультуру — 1500 рублей (цена выше, чем для мальчиков, за счёт цвета);

туфли (кожаные) — 3100 рублей.

Итого: 23 500 рублей.

Сколько стоит школьная форма: премиум-вариант

Более дорогие варианты могут обойтись в 40 000 – 60 000 рублей с учётом более дорогих вариантов костюмов для мальчиков и платьев и костюмов для девочек, уточняет Щербаченко.

Премиум-набор может варьироваться в пределах 47–62 тысяч рублей для одного ребёнка. Если в семье двое детей идут в первый класс, то стоит заложить минимум 60 000 рублей, что позволит собрать базовый комплект. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Сколько стоит набор канцтоваров и рюкзак

Рюкзак с уплотнённой спинкой — от 2000 до 7000 рублей; набор канцтоваров — около 5000 рублей.

Сколько стоит собрать ребёнка в школу: итоговая сумма

Эксперты называют среднюю сумму 20 306 рублей. Однако по расчётам Щербаченко, минимальный базовый набор обойдётся в 27 900 рублей для мальчиков и 30 500 рублей для девочек (включая форму, рюкзак и набор канцтоваров). Экономист добавил, что просчитать, насколько этот набор подорожал, сложно (из-за того, что у разных экспертов разные суммы), однако он делает выводы, что цены показали незначительный рост, который находится в пределах уровня инфляции.