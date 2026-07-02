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2 июля, 12:45

Составляем списки: Как собрать ребёнка в школу и не остаться с пустыми карманами

Финансист Бархота призвал собирать ребёнка в школу постепенно и в разных местах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Школьные товары выгоднее покупать не в последний момент, а постепенно в течение лета, отслеживая акции. Об этом в беседе с 360.ru рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, подготовку к школе лучше разделить на несколько категорий: одежду, канцелярию, тетради и учебники. Покупать всё одним набором не всегда выгодно: сначала стоит сверить цены и проверить, подходят ли товары под требования школы.

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Эксперт предупредил, что одна из частых ошибок — брать вещи «про запас» или по акции, не уточнив детали. Например, родители могут купить тетради на 48 листов, а к началу учебного года выяснить, что ребёнку нужны только на 12 или 18.

Он также посоветовал заранее составить список и строго его придерживаться, чтобы не купить 100 ручек, но забыть про цветные карандаши. Одежду лучше приобретать первой, поскольку она обычно дорожает быстрее канцелярии.

«Если предмета нет в списке, мы его точно не покупаем, потому что есть ограниченный бюджет. А если есть в списке, то думаем, выгодна ли цена», — заключил специалист.

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Кстати, миф о том, что троечники чаще добиваются успеха, а отличники проигрывают во взрослой жизни, держится на выборочных примерах. На деле хорошее образование, дисциплина и умение работать на результат заметно повышают шансы на карьерный рост.

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Борис Эльфанд
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