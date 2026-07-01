«Жизнь не заканчивается»: ​Как помочь ребёнку справиться со стрессом при поступлении

Поступление в вуз — один из самых стрессовых этапов в жизни школьника. Особенно тяжело, когда не хватает баллов или не получается попасть в университет мечты. Психолог Наталья Наумова в беседе с интернет-изданием Regions.ru рассказала, как родители могут помочь ребёнку пережить это без чувства поражения.

Главная ошибка взрослых — сразу искать решение или критиковать за результат. В моменте стресса подростку нужны не советы, а возможность выговориться. Важно дать ему назвать свои эмоции и услышать, что его любят не за оценки, а просто так, подчеркнула специалист.

Если тревога мешает мыслить, эксперт советует задать вопрос: «Что самое страшное случится, если не получится поступить?». Честный ответ часто снижает напряжение и помогает увидеть реальные варианты: другой вуз, перевод, колледж или попытка через год.

Психолог также напомнила, что в период экзаменов подростки часто забывают об отдыхе. Пауза, прогулка или сон могут вернуть способность мыслить ясно. И самим родителям важно сохранять спокойствие — дети считывают тревогу взрослых и начинают нервничать сильнее.

А ранее россиянам рассказали, кто может поступить в вуз на льготных условиях в 2026 году. В Госдуме отметили, что речь идёт не о скидках на обучение, а о возможности поступления на бюджетные места по специальным условиям конкурса.