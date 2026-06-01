Особая квота: Кто может поступить в вуз на особых условиях в 2026 году

Приёмная кампания в российские вузы уже стартовала, и многие абитуриенты интересуются возможностью получить скидку на обучение или поступить на льготных условиях. Депутат Государственной думы Ольга Пилипенко объяснила Life.ru, какие механизмы поддержки действуют сегодня для поступающих.

Скидки вузы устанавливают самостоятельно. Это не означает, что их оплачивает государство. Каждый университет принимает решение за счёт собственных внебюджетных средств обучать отдельных студентов бесплатно либо предоставлять им скидку. Ольга Пилипенко Депутат Государственной думы

По её словам, такой подход нередко применяется в отношении олимпиадников. Если количество победителей и призёров олимпиад превышает число доступных бюджетных мест, вуз может предложить им обучение за собственный счёт или на льготных условиях.

Кто может поступать по особым квотам

Отдельные категории абитуриентов имеют право на поступление по особой или отдельной квоте. К ним относятся участники специальной военной операции и некоторые члены их семей, дети участников СВО, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, сохраняются отдельные льготы для граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, а также для некоторых других категорий, предусмотренных законодательством.

Пилипенко подчеркнула, что речь идёт не о скидках на обучение, а о возможности поступления на бюджетные места по специальным условиям конкурса. Победители и призёры олимпиад школьников также пользуются преимуществами при поступлении и зачисляются в числе первых.

Целевой приём

Ещё один механизм поступления — целевое обучение. В 2026 году для него предусмотрено более 80 тысяч мест.

Абитуриенты могут найти предложения работодателей на портале «Работа в России», где публикуются сведения о предприятиях, условиях поддержки студентов во время обучения и направлениях подготовки.

После выбора подходящей программы поступающий заключает договор о целевом обучении и участвует в отдельном конкурсе.

Приоритет — технические специальности

По словам депутата, в этом году контрольные цифры приёма составляют около 600 тысяч бюджетных мест по различным формам обучения. Приоритетными остаются инженерные и технические направления, которые правительство относит к ключевым для научно-технологического развития страны.

Конкретные сроки подачи документов и зачисления зависят от категории поступающих и правил конкретного вуза, поэтому абитуриентам рекомендуется внимательно следить за информацией на сайтах учебных заведений.

Ранее Минобрнауки сообщило об изменениях в правилах приёма в аспирантуру. С 2026 года подать документы в электронном виде можно будет через портал «Госуслуги», при этом основные условия поступления останутся прежними.