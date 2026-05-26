Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 12:31

«Их судьба незавидна»: 150 студентов уральского вуза рискуют лишиться купленных дипломов

В Уральском горном университете выявлена схема закрытия долгов за деньги

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Более полутора сотен учащихся Уральского государственного горного университета оказались вовлечены в противоправную схему по закрытию долгов за учёбу. Им за определённую плату ставили зачёты и оценки без необходимости лично сдавать экзамены, рассказал URA.ru осведомлённый источник. По его словам, теперь нарушителей ждёт наказание.

Блогерство и ноготочки против диплома: Как убедить подростка не бросать ВУЗ ради «быстрых денег»
Блогерство и ноготочки против диплома: Как убедить подростка не бросать ВУЗ ради «быстрых денег»

«Их судьба сейчас незавидна — их ждёт отчисление из вуза (если студент действующий) либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя», — отметил источник издания.

По его данным, следствию оказывается полное содействие со стороны руководства вуза, предоставляются все требуемые документы и материалы. При этом все проверочные мероприятия никак не отражаются на добросовестных учащихся и проводятся без малейшего ущерба для образовательного процесса.

Российским абитуриентам хотят предоставлять скидки на проживание в отелях до 50%
Российским абитуриентам хотят предоставлять скидки на проживание в отелях до 50%

Тем временем Рособрнадзор объявил предостережения трём московским вузам. Им предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar