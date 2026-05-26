«Их судьба незавидна»: 150 студентов уральского вуза рискуют лишиться купленных дипломов

Более полутора сотен учащихся Уральского государственного горного университета оказались вовлечены в противоправную схему по закрытию долгов за учёбу. Им за определённую плату ставили зачёты и оценки без необходимости лично сдавать экзамены, рассказал URA.ru осведомлённый источник. По его словам, теперь нарушителей ждёт наказание.

«Их судьба сейчас незавидна — их ждёт отчисление из вуза (если студент действующий) либо отзыв дипломов об образовании с обязательным информированием работодателя», — отметил источник издания.

По его данным, следствию оказывается полное содействие со стороны руководства вуза, предоставляются все требуемые документы и материалы. При этом все проверочные мероприятия никак не отражаются на добросовестных учащихся и проводятся без малейшего ущерба для образовательного процесса.

Тем временем Рособрнадзор объявил предостережения трём московским вузам. Им предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.