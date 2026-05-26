Российским абитуриентам хотят предоставлять скидки на проживание в отелях до 50%

В России необходимо ввести скидки на гостиничное проживание для абитуриентов из других городов, которые приезжают сдавать вступительные экзамены. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Новиков.

По его словам, сейчас в РФ стартует пора вступительных испытаний, которая ложится серьёзным финансовым грузом на плечи родителей. После оплаты выпускных вечеров и занятий с репетиторами семьям приходится тянуть дополнительные расходы на временное жильё в городах, где их дети планируют подавать документы.

Размер скидки парламентарий предлагает установить на уровне 50% от стоимости стандартного номера. Он рассчитывает, что эту инициативу удастся воплотить уже нынешним летом. Такая мера позволит убрать финансовый барьер при поступлении в высшие учебные заведения, резюмировал собеседник «Абзаца».

